В офисе Зеленского заявили, что он получил проект плана Трампа по урегулированию

«Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — сообщили в офисе Зеленского.

Новый план Трампа по Украине включает в себя отмену санкций против России

Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Однако Зеленский отверг предложенные условия, сославшись на неприемлемость территориальных уступок. Ключевыми спорными моментами стали признание российского статуса Крыма и Донбасса, а также требования о значительном сокращении украинских вооружённых сил.