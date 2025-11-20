В офисе Зеленского заявили, что он получил проект плана Трампа по урегулированию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Владимир Зеленский получил от США официальный мирный план по урегулированию конфликта, разработанный администрацией Дональда Трампа. Об этом проинформировал офис экс-комика в Telegram.
«Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — сообщили в офисе Зеленского.
В сообщении говорится, что в ближайшие дни Зеленский намерен обсудить с Трампом основные аспекты, которые, по его мнению, необходимы для установления мира.
Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Однако Зеленский отверг предложенные условия, сославшись на неприемлемость территориальных уступок. Ключевыми спорными моментами стали признание российского статуса Крыма и Донбасса, а также требования о значительном сокращении украинских вооружённых сил.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.