С начала ноября российские военные освободили 13 населённых пунктов

С начала ноября российские войска установили контроль над 13 населёнными пунктами. Эти данные привёл в своём докладе президенту России Владимиру Путину глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

«С 1 ноября освободили территорию более 230 квадратных километров. И под наш контроль перешло 13 населённых пунктов — 6 в Днепропетровской области и 7 в Запорожской области», — сказал Герасимов.

Напомним, российские войска полностью освободили город Купянск в Харьковской области. В ответ на уточняющий вопрос президента Владимира Путина о завершении всех работ, командующий группировкой войск «Запад» Валерий Герасимов подтвердил, что задача выполнена полностью. 20 ноября, Путин побывал на одном из командных пунктов группировки войск «Запад». Российский лидер провёл рабочее совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генерального штаба ВС РФ и представителей оперативного управления. В обсуждении приняли участие командующие группировками «Запад» и «Юг».