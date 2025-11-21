Соединённые Штаты готовы продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму. Об этом сообщил глава американкой миссии в Организации Объединённых Наций Майк Уолтц, выступая на заседании Совбеза ООН. Трансляция мероприятия велась в соцсетях постоянного представительства России во всемирной организации.

Уолтц подчеркнул, что если российская сторона «продолжит игнорировать призывы к прекращению огня», Вашингтон может также ввести против Москвы новые санкционные ограничения.

«Лидеры России и Украины должны вести переговоры. Россия и Украина должны согласиться на прекращение огня», — подытожил дипломат.