Life.ru выяснил неочевидные способы борьбы с прыщами

Не только сладкая и жирная пища влияют на состояние кожи. Хронические болезни ЖКТ, дефицит витаминов, стресс и даже скрытая пищевая непереносимость способны провоцировать высыпания. Об этом Life.ru рассказала клинический нутрициолог Алёна Вавилова.

«Избыточное употребление сахара, быстрых углеводов, жирной и острой пищи, недостаток клетчатки и витаминов формируют дисбаланс, который напрямую отражается на состоянии кожи. Но на практике одного отказа от сладкого или молочного бывает недостаточно. Существует целый ряд неочевидных факторов, которые также способны провоцировать высыпания», — отметила эксперт.

По словам специалиста, нарушения пищеварения, дисбактериоз или скрытые аллергические реакции создают благоприятный фон для воспалений на коже. Дефицит витаминов A, B6, E, цинка и омега-3 жирных кислот снижает барьерные функции кожи и может усиливать угревую сыпь.

Как отметила собеседница Life.ru, эмоциональное напряжение и хроническая усталость повышают уровень кортизола, который провоцирует воспалительные процессы и ухудшает течение акне. Неправильный уход за кожей, чрезмерное очищение или агрессивные щёлочные средства разрушают защитный барьер и стимулируют выработку себума, что приводит к закупорке пор. Кроме того, некоторые лекарства и вредные привычки, включая курение, замедляют заживление кожи.

«Несмотря на то что питание называют главной причиной проблем с кожей, существует ещё один скрытый фактор — пищевая непереносимость. Иммунологическая непереносимость — это реакция на определённые продукты, которые организм воспринимает как угрозу. Даже полезные на первый взгляд продукты, например молоко, яйца или некоторые суперфуды, могут запускать воспаление и провоцировать высыпания», — подчёркивает нутрициолог. По её словам, этот эффект может накапливаться и выявить подобный «триггер» практически невозможно.

Для борьбы с акне важно комплексное воздействие. Рацион следует строить вокруг цельных продуктов — овощей, зелени, ягод, рыбы, яиц, нежирного мяса и круп — в соотношении 80/20 с переработанными продуктами. А при отсутствии эффекта назначаются тесты на непереносимость лактозы, фруктозы, глютена, ферментативные нарушения и IgG-зависимые реакции на белки, дыхательные тесты и элиминационные диеты.

Правильный уход за кожей включает в себя мягкое очищение, увлажнение и, при необходимости, средства с салициловой кислотой или ретиноидами под контролем дерматолога. Важен образ жизни: полноценный сон, снижение уровня стресса, физическая активность и отказ от курения. При хронических болезнях ЖКТ, гормональных нарушениях или тяжёлых формах акне требуется консультация гастроэнтеролога, эндокринолога или дерматолога.

«Прыщи не всегда — следствие только неправильного ухода или плохого питания. За ними могут скрываться дефициты, хронические болезни, стресс и даже пищевая непереносимость. Наилучшего результата лечения можно достичь при комплексном подходе, при уходе снаружи и работе с организмом изнутри. И если правильно выявить и устранить провоцирующие факторы, можно добиться стойкого результата и здоровой кожи», — подытожила собеседница Life.ru.

