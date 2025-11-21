«Нет Гриши — нет концерта»: Кадышева подстраховала карьеру сына ценой собственного соло

Народная артистка России Надежда Кадышева, по всей видимости, готовит почву для своего преемника, ставя ультиматумы перед организаторами гастролей. Согласно информации SHOT, певица категорически отказывается выходить на сцену, если рядом с ней не будет находиться ее 41-летний сын Григорий Костюк.

По сути, артистка пытается не просто передать сыну свою многолетнюю аудиторию, но и обеспечить ему место под солнцем, сделав его неотъемлемой частью своих выступлений. На данный момент, спрос на Костюка как на самостоятельную творческую единицу полностью отсутствует; его концертный номер невозможно забронировать без участия матери. Более того, репертуар сына состоит преимущественно из композиций, уже ставших хитами самой Кадышевой.

Интересно, что эта стратегия «дуэта по умолчанию» вызывает явное недовольство среди преданных поклонников. В социальных сетях регулярно появляются жалобы: фанаты заявляют, что разочарованы присутствием Григория и желают слышать исключительно сольное исполнение Надежды Никитичны, а не её «приложение».

Несмотря на слухи о проблемах со здоровьем и предположения о том, что последние месяцы она выступает, принимая сильные препараты, Кадышева демонстрирует феноменальную востребованность. В результате, именно она закрепила за собой статус самой дорогостоящей российской звезды на данный момент, что только укрепляет её позиции в диктовке условий контрактов.

Ранее Кадышева брала 1,5 миллиона рублей за концерт. Постепенно она повышала стоимость, пока не побила рекорды, принадлежащие Ирине Аллегровой. Аллегрова устанавливала цену в 16,5 миллиона рублей за корпоратив, что соответствовало стоимости 11 выступлений Кадышевой того времени.