21 ноября, 07:08

Стало известно, как мирный план Трампа ломает планы ЕС по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Министры иностранных дел стран ЕС экстренно собрались в Брюсселе для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, который радикально меняет сложившуюся архитектуру европейской безопасности. Анализ потенциальных последствий этой инициативы представлен в материале Kp.ru.

План американской администрации, разработанный без согласования с европейскими союзниками, предполагает сокращение ВСУ в 2-2,5 раза и отказ Киева от членства в НАТО на много лет вперёд. Эти меры подрывают стратегию таких политиков, как еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, рассматривающих Украину как ключевой форпост Запада против России.

Инициатива Трампа вызвала резкую реакцию в Брюсселе. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила возмущение отсутствием консультаций, в то время как французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро продолжил настаивать на традиционной формуле «сначала прекращение огня». План ставит под вопрос и недавно согласованный «военный шенген», предусматривающий беспрепятственную переброску войск к границам России.

Для Европы предложение Трампа может стать как спасательным кругом, позволяющим снизить военные расходы и избежать дальнейшей эскалации, так и серьёзным вызовом. Особую актуальность это приобретает в преддверии саммита ЕС, где должен решаться вопрос финансирования Украины. Однако окончательная оценка возможна только после официального опубликования всех деталей плана.

Мирошник: Запад сможет за три месяца завершить конфликт на Украине

Ранее в Верховной раде опубликовали план Трампа по завершению конфликта на Украине. Он состоит из 28 пунктов, больше половины из которых можно счесть капитулятивными. При этом Белый дом обещает, что позиции ЕС и Киева будут учтены. Теперь Вашингтон ждёт ответа до 27 ноября.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
