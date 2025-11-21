Политолог заявил, что США своим мирным планом ставят ЕС и Украину перед фактом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Администрация США планирует достичь мирного урегулирования на Украине до начала декабря, располагая конкретным планом из 28 пунктов. О содержании документа и его политических последствиях в интервью РИАМО рассказал кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.
Эксперт считает, что утечка информации в американские СМИ была преднамеренной — таким образом Вашингтон демонстрирует Европе и Киеву, что решения принимаются без их активного участия. Среди условий плана, по словам политолога, есть положения, категорически неприемлемые для украинского общества: официальный статус русского языка, признание российского статуса Крыма и запрет на размещение иностранных войск.
«Вероятно, во время переговоров на Аляске действительно появился какой-то первый набросок урегулирования, но считать его окончательным планом тоже нельзя», — добавил Миронов.
В отличие от Москвы, Украина и Великобритания, по мнению эксперта, саботируют мирные инициативы, поскольку Лондону хотелось бы продолжения войны.
Ранее депутат Верховной рады опубликовал мирный план Дональда Трампа из 28 пунктов. Предположительно, именно этот документ США послали Киеву, чтобы ознакомиться и дать свой положительный ответ до 27 ноября.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.