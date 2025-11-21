Россия и США
21 ноября, 07:15

Политолог заявил, что США своим мирным планом ставят ЕС и Украину перед фактом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Администрация США планирует достичь мирного урегулирования на Украине до начала декабря, располагая конкретным планом из 28 пунктов. О содержании документа и его политических последствиях в интервью РИАМО рассказал кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Эксперт считает, что утечка информации в американские СМИ была преднамеренной — таким образом Вашингтон демонстрирует Европе и Киеву, что решения принимаются без их активного участия. Среди условий плана, по словам политолога, есть положения, категорически неприемлемые для украинского общества: официальный статус русского языка, признание российского статуса Крыма и запрет на размещение иностранных войск.

«Вероятно, во время переговоров на Аляске действительно появился какой-то первый набросок урегулирования, но считать его окончательным планом тоже нельзя», — добавил Миронов.

В отличие от Москвы, Украина и Великобритания, по мнению эксперта, саботируют мирные инициативы, поскольку Лондону хотелось бы продолжения войны.

Белый дом заверил Киев и ЕС, что план по Украине учтёт их позиции
Ранее депутат Верховной рады опубликовал мирный план Дональда Трампа из 28 пунктов. Предположительно, именно этот документ США послали Киеву, чтобы ознакомиться и дать свой положительный ответ до 27 ноября.

