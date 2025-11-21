Россия и США
21 ноября, 07:27

В Петербурге проделали дыру в стене квартиры, чтобы спасти галку из вентиляционной шахты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaclyn Vernace

В Санкт-Петербурге потребовалось несколько часов сложной спасательной операции, чтобы освободить галку, застрявшую в вентиляционной шахте многоквартирного дома на улице Доблести. Подробности уникального случая рассказали волонтёры службы спасения животных «Кошкиспас» телеканалу «Санкт-Петербург».

Спасение птицы. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Птица находилась в глубине бетонной конструкции между этажами, и первоначальные попытки достать её через чердак оказались безуспешными. Путь был заблокирован строительным мусором, а использование инструментов для пробивания стены создавало риск для жизни пернатой.

Решение нашлось неожиданно: хозяйка квартиры на первом этаже дала согласие проделать отверстие в собственной стене. Её четырехлетний сын активно участвовал в спасении.

«Нельзя же птицу оставить там умирать!» — заявила женщина.

После освобождения галку передали в центр реабилитации диких животных. В благодарственном письме хозяйка квартиры отметила, что счастлива видеть, как её дети на собственном опыте убеждаются, что «мир полон добра», и что даже дыра в стене теперь радует её, ведь благодаря ей удалось спасти жизнь.

Ранее в Санкт-Петербурге у спасателей ушла неделя на спасение «застенчивой» кошки из гранитной стены одного из каналов. Питомец был сильно напуган, поэтому на контакт долго не выходил. В итоге животное вернули хозяйке.

