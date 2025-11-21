У погибшего от укуса медузы в Малайзии малыша не выдержало сердце

Двухлетний российский ребёнок скончался в Малайзии после укуса ядовитой медузы во время купания. Подробности трагедии рассказала бабушка погибшего малыша, сообщает RT.

По словам родственников, на пляже отсутствовали предупреждающие знаки об опасности и не было спасателей. Мальчик ранее был абсолютно здоров, не имел аллергий и хронических заболеваний. Как пояснила бабушка, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная действием яда.

Первая помощь была оказана другими туристами, которые промыли рану уксусом. После этого врачи в течение четырёх дней боролись за жизнь ребёнка, но спасти его не удалось.

Как установлено, смертельный ожог нанесла кубомедуза — один из самых опасных видов медуз, чей яд содержит нейропаралитические токсины. Он способен вызывать некроз тканей, остановку дыхания и сердца даже у взрослых людей. В странах, где водятся такие медузы, обычно закрывают пляжи и рекомендуют туристам плавать в специальных защитных костюмах.

Ранее Life.ru рассказывал, что на отдыхе в Малайзии ядовитая медуза убила двухлетнего малыша, приехавшего туда с родителями из России. Сам пляж является довольно популярным местом, однако там не было никаких указателей, предупреждающих об опасности.