21 ноября, 07:39

У погибшего от укуса медузы в Малайзии малыша не выдержало сердце

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Prochazkacz

Двухлетний российский ребёнок скончался в Малайзии после укуса ядовитой медузы во время купания. Подробности трагедии рассказала бабушка погибшего малыша, сообщает RT.

По словам родственников, на пляже отсутствовали предупреждающие знаки об опасности и не было спасателей. Мальчик ранее был абсолютно здоров, не имел аллергий и хронических заболеваний. Как пояснила бабушка, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная действием яда.

Первая помощь была оказана другими туристами, которые промыли рану уксусом. После этого врачи в течение четырёх дней боролись за жизнь ребёнка, но спасти его не удалось.

Как установлено, смертельный ожог нанесла кубомедуза — один из самых опасных видов медуз, чей яд содержит нейропаралитические токсины. Он способен вызывать некроз тканей, остановку дыхания и сердца даже у взрослых людей. В странах, где водятся такие медузы, обычно закрывают пляжи и рекомендуют туристам плавать в специальных защитных костюмах.

Российскую туристку в Дубае ужалила ядовитая медуза — она едва не погибла прямо на пляже
Ранее Life.ru рассказывал, что на отдыхе в Малайзии ядовитая медуза убила двухлетнего малыша, приехавшего туда с родителями из России. Сам пляж является довольно популярным местом, однако там не было никаких указателей, предупреждающих об опасности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

