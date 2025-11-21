Россия и США
Регион
21 ноября, 08:55

Политолог раскрыл ключевые темы прямой линии с Путиным в декабре

Обложка © Life.ru

Совместная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина с высокой вероятностью состоятся 19 декабря 2025 года, при этом альтернативной датой рассматривается 18 декабря. Ожидаемую повестку мероприятий в интервью RuNews24.ru проанализировал политолог Иван Бирюлин.

Эксперт подчеркнул, что актуальность и острота прямой линии напрямую зависят от живой обратной связи с гражданами. Именно такой формат позволяет выявлять наиболее чувствительные проблемы текущего момента и соответствующим образом реагировать на запросы населения.

«С большой долей вероятности будут затронуты темы, связанные с СВО, безопасностью, проблемами развития новых регионов, инфляцией, экономикой страны. Вопросов, уверен, к президенту будет много», — сказал эксперт.

Ранее в Кремле заявили, что грядущая прямая линия с Владимиром Путиным охватит широкий спектр вопросов, которые смогут задать президенту граждане со всех уголков страны. Известно также, что в этом году для обработки сообщений будет использован искусственный интеллект.

