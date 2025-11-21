«Не смогут отвергнуть»: Европа и Киев оказались в ловушке из-за нового плана Трампа

«Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план и рискнуть испортить отношения с Трампом. Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его всё же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля», — говорится в передовице Вагхорна на сайте телеканала.