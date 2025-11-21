«Не смогут отвергнуть»: Европа и Киев оказались в ловушке из-за нового плана Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Malanchuk
Полный отказ от плана США чреват для Украины и Европы ухудшением отношений с американским президентом Дональдом Трампом, поэтому они не могут себе этого позволить. Данной точкой зрения поделился шеф-редактор международного отдела телеканала Sky News Доминик Вагхорн.
«Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план и рискнуть испортить отношения с Трампом. Они будут тянуть время и, вопреки всем очевидным фактам, надеяться, что его всё же удастся уговорить покинуть ряды сторонников Кремля», — говорится в передовице Вагхорна на сайте телеканала.
Напомним, ранее глава Белого дома одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Москва уже отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа».
