Россия официально не получала от США никакого «плана Трампа» по урегулированию украинского конфликта. Об этом член российского Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил Life.ru. Он подчеркнул: всё, что публикуют СМИ, — это неофициальные вбросы, а не документ, переданный дипломатическим путём.

Эксперт выразил сомнения в подлинности медийной версии «плана Трампа» по Украине, заявив, что не знает, в чьих интересах была обнародована эта информация. Он обратил внимание на парадокс: распространением занимаются издания, традиционно критикующие президента США. Это наводит на мысль, что утечка могла быть организована для срыва подготовки реальных документов. Экс-сенатор предположил, что противники Трампа намеренно опубликовали отрывочные фразы, чтобы затем подвергнуть их жёсткой критике и дискредитировать саму идею переговоров с Россией.

Климов также напомнил, что Россия ещё в Стамбуле передала Украине свой проект мирного соглашения, но Киев ответил отказом.

«Был передан некий меморандум, проект документа — это был официальный документ, официально переданный. Позже его опубликовали, чтобы довести до сведения общественности. Однако Украина ответила на него очень сдержанно, мягко говоря, и таким образом, чтобы показать, что они никогда на это не пойдут», — констатировал он.

По словам члена российского Совета по внешней и оборонной политике, нынешние главари киевского режима не настроены на мирное урегулирование, «потому что для них оно означает конец».

Климов также подчеркнул, что Россия не может больше доверять ничьим словесным заверениям. Он пояснил, что страна будет действовать, учитывая общую обстановку и непоколебимую решимость общества достичь всех поставленных целей в сложившейся ситуации. При этом он не исключил, что некоторые элементы опубликованного плана действительно могли обсуждаться с западными партнёрами, но без официального оформления они не имеют для России никакой силы.

«Я знаю наверняка: мы не можем верить уже никому на слово. Слава Богу. Мы будем действовать исключительно в российских национальных интересах, с учётом сложившейся ситуации на поле боя и твёрдого желания нашего общества завершить конфликт, обеспечив все поставленные цели», — указал он.

В завершение Климов уделил особое внимание вопросам санкций и территорий. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не вела переговоры о снятии ограничений, поскольку считает их незаконными. Бывший член Совфеда отметил, что те, кто ввёл эти ограничения, должны их и устранить и только тогда Россия скорректирует свои контрмеры.

Единственным способом признания территорий Российской Федерации являются федеральные законы, напомнил собеседник Life.ru. По его словам, исторические российские земли были включены в состав страны на законных основаниях после проведения всех легитимных процедур и РФ не нуждается в чьём-либо дополнительном признании, хотя и не возражает против этого.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.

Американский план урегулирования, подробно описанный в таких изданиях, как Financial Times и Axios, состоит из нескольких ключевых пунктов:

Территориальные уступки: Украина должна отказаться от претензий на Донбасс и Крым, которые будут признаны международным сообществом законными территориями России.

Украина должна отказаться от претензий на Донбасс и Крым, которые будут признаны международным сообществом законными территориями России. Внешняя политика и безопасность: Киеву будет запрещено размещать на своей территории иностранные войска и получать дальнобойное оружие, что фактически блокирует возможность вступления в НАТО.

