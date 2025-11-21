ПВО отбила налёт 11 украинских дронов на Астраханскую область
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 11 украинских беспилотников за три часа утром 21 ноября над территорией Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«С 09:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении.
А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями.
