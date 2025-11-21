ПВО отбила налёт 11 украинских дронов на Астраханскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 11 украинских беспилотников за три часа утром 21 ноября над территорией Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 09:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении.

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями.