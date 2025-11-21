Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 09:26

ПВО отбила налёт 11 украинских дронов на Астраханскую область

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 11 украинских беспилотников за три часа утром 21 ноября над территорией Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«С 09:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении.

Средства ПВО сбили шесть дронов над южными регионами России
Средства ПВО сбили шесть дронов над южными регионами России

Ранее на Кубани отменили занятия в школах и детских садах из-за атаки БПЛА.

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Астраханская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar