Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 10:22

Минобороны РФ отчиталось о серии ударов по военной инфраструктуре Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вооружённые силы России с 15 по 21 ноября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, удары были нанесены по предприятиям украинской военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшим их функционирование. Также поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов.

Штурмовик снял на видео колонну ВСУшников, сдавшихся в плен в Красноармейске
Штурмовик снял на видео колонну ВСУшников, сдавшихся в плен в Красноармейске

Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В Минобороны подчеркнули, что все удары наносились по военным целям и инфраструктуре, задействованной в обеспечении боевых действий.

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Новости СВО. ВС РФ взяли Купянск и Весёлое, штурмуют Лиман, зачищают Красноармейск, Венгрия требует от Зеленского отчёта за миллиарды, 21 ноября
Новости СВО. ВС РФ взяли Купянск и Весёлое, штурмуют Лиман, зачищают Красноармейск, Венгрия требует от Зеленского отчёта за миллиарды, 21 ноября
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar