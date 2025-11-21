Минобороны РФ отчиталось о серии ударов по военной инфраструктуре Украины

Вооружённые силы России с 15 по 21 ноября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам на территории Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам в РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, удары были нанесены по предприятиям украинской военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшим их функционирование. Также поражены объекты транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, под удар попали пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В Минобороны подчеркнули, что все удары наносились по военным целям и инфраструктуре, задействованной в обеспечении боевых действий.

А за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 33 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. По семь беспилотников сбили над Смоленской и Ростовской областями.