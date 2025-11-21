Песков: РФ полностью открыта к мирным переговорам по Украине

Кремль подтверждает свою принципиальную готовность к диалогу по урегулированию украинского конфликта. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы полностью открыты и сохраняем нашу открытость для мирных переговоров», — сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Однако Зеленский отверг предложенные условия, сославшись на неприемлемость территориальных уступок.