День рождения SHAMAN: биография певца, карьера, свадьба с Екатериной Мизулиной и не только

Загоревшаяся в начале 2020-х звезда... Певец Шаман — биография данного артиста заслуживает отдельного внимания. Главный символ патриотической эстрады появился на свет 22 ноября. У него день рождения. Какой по счёту? Можно узнать из материала Life.ru. А также расскажем всё про песни, слухи, личную жизнь и немного затронем несравненную Екатерину Мизулину. Вся правда о певце SHAMAN — далее.

Кто такой Шаман: настоящее имя, возраст и начало пути

Сколько Шаману лет и почему он выглядит так молодо? А кто SHAMAN по знаку зодиака? Фото © Telegram / shaman_channel

Настоящее имя Шамана — Ярослав Дронов. Дата рождения — 22 ноября 1991 года. Родился музыкант в городе Новомосковске Тульской области. Тогда это была ещё РСФСР в составе СССР. Родители в четыре года отдали сына в вокально-эстрадный коллектив «Ассорти». Музыкальную школу оканчивал будущий Шаман по классу «Народное пение», потом поступил в Новомосковский музыкальный колледж на руководителя народного хора. Вскоре Ярослав Дронов переехал в Москву и в 2016 году получил диплом Российской академии музыки имени Гнесиных.

Сколько лет Шаману в 2025 году

Сколько Шаману исполнится лет в 2025 году? Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Будущая звезда патриотической эстрады родилась 22 ноября 1991 года. По знаку зодиака SHAMAN Стрелец. В 2025 году ему исполняется 34 года. Ещё немного — и будет у Шамана юбилей. Интересно, с кем музыкант будет его праздновать? Может, в семье будет пополнение? Уже 22 ноября 2026 года Ярослав Дронов сможет отметить 35-летие, возраст больших надежд и больших свершений.

Биография SHAMAN (Ярослава Дронова)

Шаман — биография Ярослава Дронова строго музыкальная. Он всю жизнь шёл к успеху. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

С начала десятых Ярослав Дронов пробовал свои силы на телевизионных вокальных конкурсах. Пока о проекте SHAMAN он ещё не задумывался. В 2013 году вышел на «Факторе А» с песней Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Получил специальную звезду Аллы Пугачёвой, третье место и прочие почести. В 2014 году на шоу «Голос» будущий Шаман исполнил песню «Знаешь» и занял второе место. С 2017 года у Ярослава Дронова успешное сольное творчество. А псевдоним SHAMAN ему дали поклонники. Поэтому Ярослав с 2020 года стал Шаманом.

Песни Шамана — где послушать?

Песни Шамана — где их послушать? Какие хиты самые известные? А с какой песни началась его слава? Фото © Telegram / shaman_channel

Первыми популярными песнями Шамана стали «Теряем мы любовь», «Ты моя» и «До самого неба». Композиции попали в чарты, и это был ещё 2021 год. А 23 февраля 2022 года Ярослав Дронов выпустил песню «Встанем», посвящённую Великой Отечественной войне. Потом, 22 июля, вышел клип на песню «Я русский». В 2023 году фанатов порадовали треки «Исповедь», «Мы» и «Мой бой». В 2024 и 2025 годах Шаман выпускал песни «Живой», «Мама», «Реквием 22.03.24», «Душа нараспашку», совместно работал с Григорием Лепсом. В 2025 году были песни «Она того стоит» и «Белый ветер». Послушать песни Шамана можно на сервисах Яндекс.Музыка, Spotify, YouTube и на платформе VK.

Концерт Шамана в 2025 году: гастроли и новые шоу

Песни Шамана звучат на его концертах, куда собираются тысячи зрителей. Каков график гастролей на 2025 год? Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

На свой день рождения SHAMAN будет заниматься любимым делом — петь. 22 ноября 2025 года у него будет концерт в Большом Кремлёвском дворце. На следующий день он снова там выступит, чтобы дать возможность всем своим московским фанатам разделить радость от праздника. Уже 25 ноября будет концерт в Колпине, 26-го числа — в Тихвине, 2 декабря Шаман выступит в Курске. На следующий день — в Белгороде.

Уже 6 декабря SHAMAN возвращается в Москву, на «Песню года — 2025», конкурс пройдёт в «Мегаспорте». На следующий день он уже в Петербурге, а 8 ноября снова прилетит в Москву, на праздник «Наш Новый год» в Кремлёвском дворце. После небольшой передышки Шаман окажется в Бресте 10 декабря, поедет петь в Гродно 11-го и 14 декабря посетит Гомель. На туре по Беларуси его концертная деятельность – 2025 оканчивается, отдыхать Ярослав будет до февраля 2026 года.

Личная жизнь Шамана — с кем встречался Ярослав Дронов?

Личная жизнь Шамана — он не выглядит на свой возраст, правда? Есть ли шанс получить столь видного жениха? Фото © Telegram / shaman_channel

Личная жизнь Ярослава Дронова тоже бурная. У Шамана уже было две жены. С 2012-го по 2016 год — брак с землячкой Мариной Рощупкиной, которая в 2014 родила музыканту дочь Варвару. Но потом с первой женой брак распался. Затем Шаман пошёл в ЗАГС с Еленой Мартыновой, это 2017 год. В 2024 году певец заявил о разводе. У него появилась новая любовь. Такая же несравненная и патриотичная, как и он сам.

Шаман и Мизулина: когда появились слухи о романе и как дошло до свадьбы

Шаман и Мизулина — главный пейринг Рунета. У них были как слухи, так и поцелуи. И даже свадьба. Фото © Telegram / shaman_channel

Первые слухи о предполагаемом романе Шамана и Мизулиной стали распространяться в 2024 году, после развода. Поначалу пара скрывала отношения. Что-то в Интернет просачивалось, но не было никаких официальных комментариев. А в марте 2025 года Шаман и Мизулина поцеловались на камеру. Радости фанатов не было предела — любимые знаменитости объявили об отношениях.

Шаман — популярный музыкант, композитор и певец с белоснежной шевелюрой и бурной личной жизнью. Екатерина Мизулина — глава Лиги безопасного интернета, защитница российских детей от ужасов, которые можно найти на нелегальных платформах. Они довольно неплохо смотрятся рядом на фотографиях. Ещё лучше они смотрятся в законном браке, который заключили в Донецке 5 ноября 2025 года. Екатерина Мизулина стала третьей женой Шамана.

Возраст Мизулиной и Шамана

Итак, 22 ноября 2025 года Шаману исполнится 34 года. А Екатерина Мизулина родилась 1 сентября 1984 года. Сейчас Мизулиной 41, она замужем за Шаманом. По знаку зодиака глава Лиги безопасного интернета — Дева. На 22 ноября 2025 года разница в их возрасте составляет семь лет. Сочетание знака зодиака Дева из тригона Земли со знаком зодиака Стрелец из тригона Огня точно не будет скучным. Взрывная энергия огненного знака может войти в удивительный баланс с ровной стабильностью знака земного. Это идеально дополняющие друг друга противоположности.

Где следить за творчеством Шамана

Песни Шамана, дети Шамана, жена Шамана... А где следить за творчеством артиста? Фото © Telegram / shaman_channel

Следить за творчеством Шамана можно в его официальных социальных сетях. Ярослав Дронов пользуется TikTok и VK Video, там можно что-то найти. На YouTube тоже появлялись новые клипы, а также лежит концерт SHAMAN с Интервидения. Лучше всего ждать новых песен на ресурсах «Яндекс.Музыка» и VK — по Шаману это самые надёжные источники. Новые клипы будут выпускаться как раз на VK Video.

