Ногинский суд задержал арест богородского маньяка на трое суток

«Следствие обратилось с ходатайством об аресте Дмитрия Артамошина 8 ноября, но суд сначала продлил ему срок задержания на 72 часа. Решение об избрании меры пресечения суд вынес 10 ноября», — передаёт РИА «Новости».

По закону, у следствия есть 48 часов для получения санкции на арест, но при необходимости сбора дополнительных материалов суд может продлить срок задержания ещё на трое суток.