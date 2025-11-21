Ногинский суд задержал арест богородского маньяка на трое суток
Ногинский суд Московской области не сразу арестовал богородского маньяка. Ходатайство об аресте Дмитрия Артамошина поступило 8 ноября, но суд сначала продлил срок задержания на 72 часа, говорится в материалах суда.
«Следствие обратилось с ходатайством об аресте Дмитрия Артамошина 8 ноября, но суд сначала продлил ему срок задержания на 72 часа. Решение об избрании меры пресечения суд вынес 10 ноября», — передаёт РИА «Новости».
По закону, у следствия есть 48 часов для получения санкции на арест, но при необходимости сбора дополнительных материалов суд может продлить срок задержания ещё на трое суток.
Напомним, что ранее в Подмосковье задержали 46-летнего Дмитрия Артамошина, которого следствие подозревает в серийных похищениях женщин, работавших нянями. По версии правоохранителей, преступник удерживал жертв в своём доме в Богородском городском округе, где насиловал их и заставлял принимать наркотики. На его счету как минимум две жертвы. Однако в убийстве девушек мужчина не признаётся.
