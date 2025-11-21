Фон дер Ляйен рассказала, с кем планирует обсудить план Трампа по Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo
Еврокомиссия намерена обсудить с союзниками новый мирный план США по Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом G20 в ЮАР.
«Вчера был опубликован план из 28 пунктов. Мы обсудим ситуацию с лидерами ЕС и с лидерами, присутствующими здесь на полях G20», — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она также добавила, что планирует связаться с Владимиром Зеленским для обсуждения данного предложения. Оставаясь верной своей стратегической линии, фон дер Ляйен вновь провозгласила краеугольный принцип: «Ничего об Украине без Украины».
Ранее в СМИ появилась информация об одобрении Белым домом мирной инициативы, состоящей из 28 пунктов и описывающей дорожную карту по урегулированию украинского кризиса. Данный проект, который в публичном пространстве уже окрестили «планом Трампа», не остался без ответной реакции со стороны Москвы. Российская сторона уже заявила о своей принципиальной позиции относительно возможного начала переговоров по предложенной схеме.
