Фон дер Ляйен рассказала, с кем планирует обсудить план Трампа по Украине

Еврокомиссия намерена обсудить с союзниками новый мирный план США по Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции перед саммитом G20 в ЮАР.

«Вчера был опубликован план из 28 пунктов. Мы обсудим ситуацию с лидерами ЕС и с лидерами, присутствующими здесь на полях G20», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она также добавила, что планирует связаться с Владимиром Зеленским для обсуждения данного предложения. Оставаясь верной своей стратегической линии, фон дер Ляйен вновь провозгласила краеугольный принцип: «Ничего об Украине без Украины».