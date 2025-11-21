Россия и США
Регион
21 ноября, 12:16

В Подмосковье разыскивают возможную жертву богородского маньяка

В Богородском городском округе Подмосковья разыскивают 25-летнюю девушку, пропавшую 27 октября. Объявление с её фотографией и приметами размещено около местного магазина в СНТ, где проживал задержанный по делу об исчезновении нянь.

Пропавшая в Богородском округе девушка. Фото © VK / Ногинск Черноголовка Электросталь

Пропавшая в Богородском округе девушка. Фото © VK / Ногинск Черноголовка Электросталь

Согласно описанию, рост пропавшей составляет 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза светло-карие. На момент исчезновения на ней было черное пальто и светлые джинсы, при себе имелся белый рюкзак.

Исчезновение произошло в том же районе, где ранее был задержан подозреваемый в похищениях нянь. Примечательно, что богородский маньяк был одержим числом 27. Под него мужчина подстраивал похищения девушек. По версии правоохранителей, преступник удерживал жертв в своём доме в Богородском городском округе, где насиловал их и заставлял принимать наркотики. На его счету — минимум две жертвы. Однако в убийстве девушек мужчина не признаётся.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Мария Любицкая
