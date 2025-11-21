Пожалела сына: Пережившая нападение богородского маньяка могла его задушить, но не решилась
Пережившая нападение богородского маньяка могла его задушить, но не решилась
Обложка © Telegram / СК Подмосковья
Анна, выжившая после нападения Дмитрия Артамошина, известного как богородский маньяк, могла задушить его, но не стала это делать, так как пожалела его девятилетнего сына. Об этом сообщает Mash.
Дмитрий, по свидетельству одной из пострадавших, внешне производит впечатление спокойного и добродушного человека, на самом деле, как оказалось, он подвергал свою жену насилию и склонял к употреблению наркотиков. В результате этих действий женщина была вынуждена сбежать от него. После её ухода Дмитрий объявил супругу в розыск.
Напомним, накануне в Подмосковье задержали 46-летнего мужчину, которого следствие подозревают в серийных похищениях женщин, работавших нянями. По версии правоохранителей, преступник удерживал жертв в своём доме в Богородском городском округе, где насиловал их и заставлял принимать наркотики. На его счету — минимум две жертвы. Однако в убийстве девушек мужчина не признаётся.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.