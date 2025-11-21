«Продуманные психологи»: Криминалист объяснил, как распознать маньяка

Маньяки являются высококвалифицированными психологами, способными привлечь внимание девушек. Об этом заявил криминалист и доктор юридических наук Анатолий Кустов в интервью «Постньюс». Специалист пояснил, что люди, становящиеся жертвами маньяков, стремятся к общению и вниманию, но при этом не осознают всей опасности ситуации.

Обсуждая случай с богородским маньяком Дмитрием Артамошиным, Кустов обратил внимание на то, что жертвами стали очень молодые девушки: одной из них было всего 19, а другой — 25 лет. Специалист отметил, что в силу своего возраста они не обращали внимания на негативные проявления со стороны мужчин.

«Они обращают внимание на беседы, хотят быть в кругу внимания, не понимая, что их ждёт», — подчеркнул криминалист.

По мнению Кустова, Артамошин, скорее всего, умел очаровывать своих жертв, например, используя лесть или красивые фразы. Эксперт предупреждает, что количество жертв маньяка может быть значительно больше, чем известно на данный момент.