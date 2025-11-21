Серийный отравитель из Балашихи тестировал яд на своей девушке
В деле Артёма Миссюры из Балашихи, обвиняемого в серии отравлений близких, всплыли новые подробности. Мужчина «тестировал» способы убийства на собственной девушке, чтобы затем расправиться с лучшим другом — якобы из-за зависти. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Девушка попала в больницу с тяжёлым отравлением в новогодние праздники. По словам бывшего приятеля Миссюры, её симптомы были почти идентичны тем, что привели к смерти другого друга обвиняемого, задолжавшего ему деньги.
Напомним, отравителя из Балашихи задержали в прошлом году — молодой человек на протяжении полугода травил мать и отчима, дал признательные показания об убийстве двух человек и покушение на жизнь ещё семи. Позже всплыли подробности дела. Как оказалось, Миссюра травил бабушку и дедушку жидкостью, которую выдавал за святую воду.
