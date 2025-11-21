Серийный отравитель из Балашихи тестировал яд на своей девушке

В деле Артёма Миссюры из Балашихи, обвиняемого в серии отравлений близких, всплыли новые подробности. Мужчина «тестировал» способы убийства на собственной девушке, чтобы затем расправиться с лучшим другом — якобы из-за зависти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка попала в больницу с тяжёлым отравлением в новогодние праздники. По словам бывшего приятеля Миссюры, её симптомы были почти идентичны тем, что привели к смерти другого друга обвиняемого, задолжавшего ему деньги.