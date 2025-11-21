В Екатеринбурге арестован балалаечник-фанат маньяка, душивший детей пакетами

В Екатеринбурге арестован 33-летний преподаватель балалайки Артём Ваганов — руководитель детского ансамбля «Обертон». Его подозревают в покушении на убийство несовершеннолетних. Суд отправил Ваганова под стражу до 19 января. Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Для многих новость стала шоком — родители и ученики описывали Ваганова как спокойного и доброжелательного человека, хоть порой он и срывался на крик. Подозрений мужчина не вызывал, пока одна из семей не заявила о происходящем в полицию. Тогда-то и выяснилось, что балалаечник — фанат советского маньяка Анатолия Сливко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге педагог по классу балалайки систематически подвергал воспитанников жестоким и опасным для жизни действиям под видом педагогических занятий. На индивидуальных уроках он под предлогом проверки дыхательной системы надевал детям на головы полиэтиленовые пакеты, снимая их лишь тогда, когда ребёнок начинал биться в судорогах от нехватки кислорода. Теперь ему грозит три года тюрьмы.