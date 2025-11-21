Зеленский заявил о корректировке мирного плана Трампа после переговоров

Владимир Зеленский заявил, что после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем стороны намерены добиваться корректировки предложенного Дональдом Трампом мирного плана.

«Ценим усилия США, Президента Трампа и его команды по завершению этой войны. Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир», — заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина работает над американским проектом и координирует позицию с европейскими партнёрами, чтобы в итоговый вариант вошли все принципиальные требования Киева. Он уточнил, что стороны согласовали дальнейшие шаги, а команды на разных уровнях продолжат совместную работу.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.