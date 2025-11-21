Белый дом заявил о поддержке Умеровым части плана Трампа, сам глава СНБО это опроверг

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров во время визита в США поддержал «большую часть плана» президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, слова которой приводят американские СМИ.

При этом сам Умеров ранее в этот же день утверждал, что в ходе встреч в США он не давал никаких оценок и тем более не согласовывал какие-либо пункты американского плана.

Ранее информацию о поддержке плана Трампа украинской стороной также публиковала газета New York Post со ссылкой на источники в Белом доме. Издание утверждало, что Умеров выразил согласие с ключевыми положениями инициативы. В свою очередь портал Axios сообщал, что в ходе переговоров между украинскими и американскими представителями было достигнуто «значительное взаимопонимание».

Официального подтверждения согласованных решений или подписанных договоренностей стороны пока не представили.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Инициатива, уже получившая неофициальное название «план Трампа», не осталась без внимания Москвы, которая высказала свою позицию относительно потенциальных переговоров по этому вопросу.