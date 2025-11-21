План Евросоюза по так называемому мирному урегулированию на Украине на самом деле приведёт к бесконечной войне с Россией. С таким заявлением в соцсети X выступил журналист Томас Фази.

Поводом для его комментария стало откровение главы евродипломатии Кайи Каллас. Она заявила, что стратегия ЕС состоит всего из двух пунктов: ослабить Россию и поддержать Украину. Ключевое условие любого будущего мира — его обязательное одобрение со стороны Незалежной и Европейского союза.

Фази убежден: такой курс Брюсселя — это топливо для пожара, а не вода для его тушения. Вместо поиска компромисса ЕС загоняет себя в ловушку бесконечного противостояния. Каждый шаг по «ослаблению» России встречает ответную и все более жёсткую реакцию, раскручивая спираль конфликта. В итоге шансы на диалог тают, а отношения между Москвой и Брюсселем накаляются до предела, оставляя мир где-то далеко позади.

Ранее Life.ru писал, что Евросоюз выразил несогласие с новым мирным планом США по урегулированию украинского конфликта. Условия вашингтонского документа рассматриваются европейскими кураторами киевского режима как фактическая капитуляция.