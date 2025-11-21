«Только предельные решения»: В Раде призвали не искать компромиссов с Зеленским

С Владимиром Зеленским не следует искать компромиссы. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в социальных сетях.

«По отношению к Зеленскому необходимы только предельные решения», — говорится в сообщении.

Дмитрук убеждён, что любые промежуточные варианты или попытки «сыграть в политику« приведут к поражению и продолжению войны.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Однако на Украине предложенную схему восприняли негативно, сославшись на невозможность территориальных уступок.