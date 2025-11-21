Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 13:40

«Только предельные решения»: В Раде призвали не искать компромиссов с Зеленским

В Раде призвали не искать компромиссов с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

С Владимиром Зеленским не следует искать компромиссы. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук в социальных сетях.

«По отношению к Зеленскому необходимы только предельные решения», — говорится в сообщении.

Дмитрук убеждён, что любые промежуточные варианты или попытки «сыграть в политику« приведут к поражению и продолжению войны.

Зеленский заявил о корректировке мирного плана Трампа после переговоров
Зеленский заявил о корректировке мирного плана Трампа после переговоров

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Белый дом санкционировал мирный план из 28 пунктов, детализирующий шаги по деэскалации украинского кризиса. Однако на Украине предложенную схему восприняли негативно, сославшись на невозможность территориальных уступок.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Верховная рада
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar