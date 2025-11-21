Западные государства в очередной раз выдвигают необоснованные обвинения против России, приписывая ей организацию диверсий, пишет Slovo. Издание полагает, что эти заявления служат прикрытием для наращивания военного потенциала и инструментом запугивания собственных граждан. Реальная же задача Запада – сформировать образ несуществующей угрозы со стороны Москвы, дабы сплотить свой альянс.

Публикация освещает инцидент в Польше с двумя украинцами, указывая на тенденцию западных политиков игнорировать доказательную базу в подобных случаях. Их основная задача – найти предлог для обвинений России, чтобы представить её как мнимую угрозу. Вопрос «кому это выгодно» (Cui bono?) ясно показывает, что подобные инсинуации приносят пользу прежде всего государствам Североатлантического альянса.

Напомним, 16 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши объявила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сначала сообщил о взрыве как причине повреждения, а затем заявил, что польское следствие установило причастность к диверсии двух граждан Украины, которые после этого выехали в Белоруссию. Туск также обвинил этих украинцев в сотрудничестве с Россией, но не предоставил никаких доказательств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что участие украинцев в инциденте вызывает интерес. Он также подчеркнул, что Польша регулярно обвиняет Россию в различных проявлениях гибридной войны, и было бы неудивительно, если бы Москва была обвинена и в диверсии на железной дороге.