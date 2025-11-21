Джигурда объяснил свой лайк под постом о предложении закладывать 10% на коррупцию

Никита Джигурда прокомментировал свой лайк под публикацией о предложении депутата Астраханской областной думы Евгения Дунаева закладывать в стоимость госконтрактов 10% на так называемые «коррупционные расходы». Life.ru заметил «сердечко» от шоумена под этой новостью в аккаунте редакции в Instagram, и дозвонился до актёра.

По словам Джигурды, его реакция не означала поддержки самой идеи, а была способом привлечь внимание к проблеме коррупции. Артист подчеркнул, что расценивает заявление депутата как признание существования системного воровства.

Я лайкнул, потому что это признание депутата о том, что они воруют и воровали. Чтобы привлечь внимание к этой теме, потому что она, увы, очень актуальна Никита Джигурда актёр и шоумен

Собеседник Life.ru отметил, что считает подобные предложения недопустимыми и опасными, поскольку коррупция, по его мнению, напрямую влияет на судьбы людей и приводит к трагическим последствиям.

Ранее депутат Евгений Дунаев на заседании областной думы предложил включать в сметы государственных контрактов 10% на «неизбежные расходы», связанные с коррупцией, чтобы, по его словам, сократить масштабы хищений. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс и критику.