21 ноября, 14:16

Число резервистов для охраны электростанций и НПЗ выросло до 5 тысяч

Обложка © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Численность резервистов, задействованных в обороне российских электростанций и НПЗ, выросла с запланированных 4000 до 5000 человек, что свидетельствует о перевыполнении планов, в основном за счёт добровольцев из глубинки. Об этом пишет Mash.

Условия соглашения просты: возраст до 52 лет, 9 классов образования, отсутствие судимостей. Вознаграждение — ровно 100 000 рублей в месяц. В обмен — двухмесячные обязательные сборы раз в год для освоения навыков работы с РЭБ, тактики и первой помощи.

Наблюдается интересная тенденция: если изначально резерв привлекался из «бывших», то теперь ряды пополняют рядовые граждане предпенсионного возраста. Мужчины берут на себя задачи противодействия БПЛА, а женщины — медицинское обеспечение. Успешная кампания в первых регионах стала сигналом к расширению: к списку присоединяются ещё пять областей (Липецкая, Воронежская, Саратовская, Рязанская и Владимирская). На фоне почти полного укомплектования первоначальных квот, фокус смещается на бесшовную интеграцию этих новых гражданских кадров в существующие схемы охраны совместно с частными охранными структурами.

Напомним, в России принят закон, разрешающий привлекать резервистов Вооружённых сил России к специальным сборам для охраны критически важных и жизнеобеспечивающих объектов. Решение о направлении на такие сборы принимает президент РФ. Правительство РФ установит правила их проведения.

Оксана Попова
