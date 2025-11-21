Россия и США
21 ноября, 14:43

Стало известно о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Администрация президента США Дональда Трампа стремилась к заключению мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

Согласно их информации, Трамп вновь сделал возобновление переговоров по Украине своим приоритетом в последние недели, особенно после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Вашингтон также изучает возможность привлечения к этому процессу некоторых иностранных посредников, которые ранее участвовали в урегулировании израильско-палестинского конфликта.
Мирный план Трампа вызвал ярость в офисе Зеленского, узнали СМИ

Напомним, ранее глава Белого дома одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Москва уже отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа».

Наталья Демьянова
