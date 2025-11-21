Стало известно о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Администрация президента США Дональда Трампа стремилась к заключению мирной сделки между Россией и Украиной до конца 2025 года. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.
Согласно их информации, Трамп вновь сделал возобновление переговоров по Украине своим приоритетом в последние недели, особенно после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Вашингтон также изучает возможность привлечения к этому процессу некоторых иностранных посредников, которые ранее участвовали в урегулировании израильско-палестинского конфликта.
Напомним, ранее глава Белого дома одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Москва уже отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа».
