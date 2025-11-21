Ученики одной из школ Иркутской области могут утратить способность справлять нужду из-за запрета на посещение туалета во время уроков. Об этом предупредила врач-гинеколог Антонина Дорофеева.

«Бывает даже такое, что мозг перестает улавливать сигналы, что ребёнку пора идти в туалет. На это влияет длительное воздержание и постоянное перерастяжение волокон», — приводит «Постньюс» слова специалиста.

По словам медика, запрет, введённый руководством школы, чреват не только потенциальными инфекциями и развитием пиелонефрита, но и серьёзными психологическими последствиями. Неизбежные ситуации, когда дети могут оказаться в неловком положении на публике, способны нанести им глубокую травму.

Ученики иркутской школы уже выразили свое недовольство этим решением, обратившись к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. По их словам, теперь на переменах им приходится ждать своей очереди, сидя на полу возле туалета.

А ранее в Подмосковье ученик обмочился прямо на уроке на глазах у одноклассников. Мать школьника обвиняет в случившемся учительницу, которая не отпустила его в туалет. На фоне переживай у мальчика поднялась температура. Обеспокоенная женщина уже пожаловалась в прокуратуру. В связи с ситуацией Лига безопасного интернета во главе с руководителем Екатриной Мизулиной подготовит обращение в Генеральную прокуратуру.