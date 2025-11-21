Украина продолжает терять контроль над своими территориями и неизбежно лишится «оставшихся частей Донбасса». Такую оценку ситуации дал президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News.

«Эту землю они в очень короткий срок потеряют. Они теряют территорию», — сказал Трамп в эфире радио Fox News.

Американский лидер пояснил, что включение этих территорий в состав России в мирном плане отражает реальную ситуацию, где украинская сторона продолжает утрачивать контроль над регионами. Он также подтвердил участие Вашингтона в мирном урегулировании, главной целью которого он назвал прекращение боевых действий и человеческих жертв. Трамп установил конкретные сроки для реализации мирных инициатив, обозначив 27 ноября как конечную дату для подписания соглашения. По его словам, администрация активно способствует организации переговорного процесса между конфликтующими сторонами.

Ранее сообщалось, что Украина и Соединённые Штаты готовятся к ключевым переговорам по урегулированию конфликта, которые пройдут на следующей неделе в формате телефонного разговора между лидерами двух стран. Владимир Зеленский перед диалогом с Трампом провёл консультации с европейскими лидерами.