21 ноября, 17:03

Трамп призвал страны Прибалтики не беспокоиться о «нападении России»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп своим заявлением опроверг утверждения ряда прибалтийских государств относительно России. Глава Белого дома дал понять, что лидеры этих стран распространяют недостоверную информацию о предполагаемых планах Москвы якобы развязать новый конфликт.

По словам Трампа, озвученным в интервью Fox News, Россия не планирует нападений на страны Балтии, поэтому их лидерам не следует проявлять беспокойство.

«Он (президент РФ Владимир Путин) не ищет нового конфликта», — резюмировал Трамп.

Ранее Трамп объявил о дедлайне для Киева по мирному плану. Кроме того, он пригрозил, что скоро введёт «очень мощные» санкции против России. Новые ограничения, как отметил американский лидер, осложнят продажу российской нефти.

Наталья Демьянова
