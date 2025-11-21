Трамп призвал страны Прибалтики не беспокоиться о «нападении России»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп своим заявлением опроверг утверждения ряда прибалтийских государств относительно России. Глава Белого дома дал понять, что лидеры этих стран распространяют недостоверную информацию о предполагаемых планах Москвы якобы развязать новый конфликт.
По словам Трампа, озвученным в интервью Fox News, Россия не планирует нападений на страны Балтии, поэтому их лидерам не следует проявлять беспокойство.
«Он (президент РФ Владимир Путин) не ищет нового конфликта», — резюмировал Трамп.
Ранее Трамп объявил о дедлайне для Киева по мирному плану. Кроме того, он пригрозил, что скоро введёт «очень мощные» санкции против России. Новые ограничения, как отметил американский лидер, осложнят продажу российской нефти.
