Суд Москвы заочно арестовал кинокритика Долина*

Савёловский суд Москвы принял решение о заочном аресте кинокритика Антона Долина*. Основанием для этого стало дело об уклонении от выполнения обязанностей, предусмотренных для иностранного агента.

В суде уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу будет применена к Долину* с момента его задержания на территории России или экстрадиции.

О том, что против Долина* расследуют дело по этой статье, стало известно в сентябре. В CR отмечали, что кинокритик находится за пределами России. Минюст, напомним, объявил Долина* иноагентом в октябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что телеведущую Жанну Агалакову* наказали за нарушение закона об иноагентах. Её признали виновной в нарушении ч. 1 ст. 19.34 КоАП и назначили штраф 30 тысяч рублей.



Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.