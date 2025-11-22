Суд признал Гаджиева*, сына и сестру членами экстремистского объединения

Советский районный суд Махачкалы признал Магомеда Гаджиева*, ранее занимавшего место в Госдуме от Дагестана, а также его сына, сестру и сожительницу членами экстремистской организации. Решение было вынесено по иску Генпрокуратуры, сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

«Суд признал Гаджиева М.Т*., его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения, и в связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооружённой агрессии киевского режима против народа Донбасса, запретил их деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее суд постановил изъять в доход государства активы семьи Магомеда Гаджиева*, общая стоимость имущества превышала 2 млрд рублей. В число изъятых активов включали пакет долей в ООО, денежные средства на счетах, 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения. Напомним, что после начала СВО Гаджиев* уехал из России и начал финансировать украинскую армию. Life.ru сообщал, что он слил Западу тайные сведения об РФ за $45 миллионов. Какие именно данные сливал экс-депутат, в иске не раскрывается — детали остаются засекреченными.

