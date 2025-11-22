Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 00:51

Опубликовано видео с места пожара в центре Москвы

В субботу, 22 ноября, в Москве на Тверской улице произошёл пожар в здании Центрального телеграфа. Телеграм-канал SHOT публикует кадры с места происшествия.

В Москве на Тверской улице произошёл пожар в здании Центрального телеграфа. Видео © SHOT

Со слов очевидцев, с верхних этажей исторического здания Центрального телеграфа валит густой дым. На девятом этаже горят строительные материалы.

Центральный телеграф — памятник архитектуры в стиле советского ар-деко, спроектированный Иваном Рербергом. Здание, построенное в 1925-1927 годах, долгое время было главным узлом связи Москвы.

В центре Москвы загорелось многоэтажное здание
В центре Москвы загорелось многоэтажное здание

Ранее спасатели Санкт-Петербурга локализовали пожар в Центральном районе. На втором этаже в коммунальной квартире загорелись комната и коридор на общей площади 30 кв. метров. К ликвидации пожара было привлечено восемь единиц техники и 37 человек личного состава МЧС. Причиной возгорания стал взрыв батареи от электровелосипеда.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar