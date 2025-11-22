Россия и США
22 ноября, 04:51

Трамп считает, что Зеленский блефует, чтобы добиться лучшей сделки по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп полагает, что главарь киевского режима Владимир Зеленский блефует в переговорах по урегулированию конфликта, пытаясь добиться более выгодных условий. Об этом пишет британская газета The Times.

По её данным, несмотря на лоббирование со стороны европейцев, позиция президента США по конфликту не изменилась со встречи с бывшим комиков в феврале. Республиканец считает, что Зеленский блефует, пытаясь добиться лучших условий при заведомо проигрышной позиции.

В пятницу Трамп заявил, что предупреждал Зеленского: у Украины «нет козырей», а его статус зависит от поддержки США.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придётся одобрить мирный план США. На вопрос о возможном прекращении помощи в случае отказа главаря киевского режима от американского плана, республиканец ответил уклончиво, заявив, что экс-комику «рано или поздно придётся что-то принять». Хозяин Белого дома также добавил, что Киеву «следовало действовать быстрее».

