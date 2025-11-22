Политолог объяснил, согласится ли Зеленский на мирный план США
США рассчитывают, что Владимир Зеленский утвердит предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта до 27 ноября, но политолог Георгий Фёдоров считает это маловероятным. По мнению эксперта, глава киевского режима будет торговаться и попытается изменить ситуацию в свою пользу.
«Зеленский не подпишет план, такие вещи, связанные со скорым подписанием соглашения, были уже много раз. Он будет выторговывать и отстаивать свою позицию», — пояснил политолог в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Фёдоров отметил, что на экс-комика оказывают влияние различные силы западного мира, причём не только американцы, но и европейцы, у которых часто бывает иная точка зрения. Эксперт охарактеризовал эту ситуацию как сложное многостороннее давление.
Что касается перспектив самого Зеленского, политолог уверен, что даже в случае отказа от подписания документа и на фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем, киевского главаря не ожидает заключение. По мнению Фёдорова, инициация процессов по прямому заключению Зеленского может ударить по Украине и состоянию на фронте, поэтому его скорее будут прижимать, убеждать и принуждать.
В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Зеленскому «рано или поздно придётся что-то принять», намекая на возможное прекращение помощи в случае отказа от американского мирного плана. Президент США также выразил мнение, что Киеву «следовало действовать быстрее». По информации СМИ, американский лидер считает, что Зеленский блефует в переговорах, пытаясь добиться более выгодных условий при заведомо проигрышной позиции, при этом позиция самого главы Штатов не изменилась со времени февральской встречи в Белом доме.
