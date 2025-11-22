США рассчитывают, что Владимир Зеленский утвердит предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта до 27 ноября, но политолог Георгий Фёдоров считает это маловероятным. По мнению эксперта, глава киевского режима будет торговаться и попытается изменить ситуацию в свою пользу.

«Зеленский не подпишет план, такие вещи, связанные со скорым подписанием соглашения, были уже много раз. Он будет выторговывать и отстаивать свою позицию», — пояснил политолог в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фёдоров отметил, что на экс-комика оказывают влияние различные силы западного мира, причём не только американцы, но и европейцы, у которых часто бывает иная точка зрения. Эксперт охарактеризовал эту ситуацию как сложное многостороннее давление.

Что касается перспектив самого Зеленского, политолог уверен, что даже в случае отказа от подписания документа и на фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем, киевского главаря не ожидает заключение. По мнению Фёдорова, инициация процессов по прямому заключению Зеленского может ударить по Украине и состоянию на фронте, поэтому его скорее будут прижимать, убеждать и принуждать.

В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что Зеленскому «рано или поздно придётся что-то принять», намекая на возможное прекращение помощи в случае отказа от американского мирного плана. Президент США также выразил мнение, что Киеву «следовало действовать быстрее». По информации СМИ, американский лидер считает, что Зеленский блефует в переговорах, пытаясь добиться более выгодных условий при заведомо проигрышной позиции, при этом позиция самого главы Штатов не изменилась со времени февральской встречи в Белом доме.