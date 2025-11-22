Россия и США
22 ноября, 07:23

Мама одной из нанятых богородским маньяком нянь верит, что её дочь жива

Обложка © OK / Дмитрий Артамошин

Мать 19-летней Алёны, работавшей няней в доме богородского маньяка Дмитрия Артамошина, уверена, что её дочь жива и скрывается по неизвестным причинам. Женщина заявила, что ежедневно общалась с дочерью перед исчезновением и не заметила признаков насилия или употребления наркотиков.

«То, что возбудили дело об убийстве — это стандартная процедура, потому что девочки пропали. Это ещё не означает, что он их убил. Я просто верю, что дочь вернётся, и всё», — утверждает мать пропавшей в разговоре с RT.

Она подчеркнула, что Алёна была сильным человеком, способным постоять за себя, и никогда не позволила бы жестокого обращения. По словам женщины, она изначально была против работы дочери у Артамошина, но Алёна продолжала трудиться няней, ежедневно отправляя матери видео в мессенджерах. Собеседница RT также высказала версию, что дочь могла уехать на поиски своего отца, который пропал весной 2025 года.

Число 27 вело на убийства. История «богородского маньяка», ценившего цифры больше жизней

По данным следствия, преступник использовал схему: размещал объявления о поиске няни для своего 9-летнего сына, чтобы заманивать жертв в дом в СНТ «Звезда». Двух девушек он убил, но третьей удалось бежать, после чего и началось расследование. Особой жестокости ситуации добавляет то, что все преступления совершались в присутствии ребёнка подозреваемого — у мальчика диагностировали тяжёлую форму посттравматического стрессового расстройства. Артамошину инкриминируют убийство, изнасилование и похищение человека.

Юрий Лысенко
