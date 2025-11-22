Мама одной из нанятых богородским маньяком нянь верит, что её дочь жива
Обложка © OK / Дмитрий Артамошин
Мать 19-летней Алёны, работавшей няней в доме богородского маньяка Дмитрия Артамошина, уверена, что её дочь жива и скрывается по неизвестным причинам. Женщина заявила, что ежедневно общалась с дочерью перед исчезновением и не заметила признаков насилия или употребления наркотиков.
«То, что возбудили дело об убийстве — это стандартная процедура, потому что девочки пропали. Это ещё не означает, что он их убил. Я просто верю, что дочь вернётся, и всё», — утверждает мать пропавшей в разговоре с RT.
Она подчеркнула, что Алёна была сильным человеком, способным постоять за себя, и никогда не позволила бы жестокого обращения. По словам женщины, она изначально была против работы дочери у Артамошина, но Алёна продолжала трудиться няней, ежедневно отправляя матери видео в мессенджерах. Собеседница RT также высказала версию, что дочь могла уехать на поиски своего отца, который пропал весной 2025 года.
По данным следствия, преступник использовал схему: размещал объявления о поиске няни для своего 9-летнего сына, чтобы заманивать жертв в дом в СНТ «Звезда». Двух девушек он убил, но третьей удалось бежать, после чего и началось расследование. Особой жестокости ситуации добавляет то, что все преступления совершались в присутствии ребёнка подозреваемого — у мальчика диагностировали тяжёлую форму посттравматического стрессового расстройства. Артамошину инкриминируют убийство, изнасилование и похищение человека.
