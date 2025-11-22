Саркози выпустит книгу о том, как отмотал 20-дневный срок в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывавший наказание в тюрьме Санте, представит свою новую книгу под названием «Дневник заключённого». О скором выходе издания он сам сообщил в своём аккаунте в социальной сети.

Пока что стал известен небольшой фрагмент. В нём Саркози рассказал о своем опыте в тюрьме, упомянув, что недостаток визуальных впечатлений и непрекращающийся шум, как ни странно, помогают ему глубже познать себя.

«В тюрьме не на что смотреть и нечем заняться. Я забываю о тишине, её не существует в тюрьме Санте, где есть что услышать. Шум, увы, перманентен. Однако подобно жизни в пустыне, внутренний мир крепнет в тюрьме», — написал он.

Экс-президент добавил, что книга уже доступна для предварительного заказа, а её поступление в продажу запланировано на 10 декабря.

Решение об освобождении под судебный контроль бывшего президента Франции Николя Саркози было принято 10 ноября судом Парижа. Адвокатам политика удалось добиться его выхода на свободу после 20 суток тюремного заключения. Этот арест стал следствием обвинительного приговора, вынесенного в конце сентября: Саркози получил 5 лет тюрьмы за соучастие в преступном сообществе, связанном с предполагаемым ливийским финансированием его предвыборной гонки. Важно отметить, что по двум другим пунктам обвинения — «пассивная коррупция» и «сокрытие хищения государственных средств» — суд его оправдал.