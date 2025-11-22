«Альтернативы гораздо хуже»: На Западе сообщили Украине плохие новости из-за нового плана Трампа
На Западе сообщили Украине плохие новости из-за нового плана Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fedorenko
Если Украина не примет новый американский план по прекращению конфликта, её положение станет куда более плачевным. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.
«Альтернативы плану гораздо хуже, особенно для Украины, которая потрясена внутренними кризисами, балансирует на грани экономического коллапса и сталкивается с мрачной ситуацией на поле боя в Донбассе и некоторых районах юго-востока страны», — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что если конфликт продлится до 2026 года, то мирное урегулирование будет достигнуто на менее выгодных условиях.
Ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Данный план, помимо прочего, включает в себя отмену антироссийских санкционных ограничений.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.