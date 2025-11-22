Если Украина не примет новый американский план по прекращению конфликта, её положение станет куда более плачевным. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Альтернативы плану гораздо хуже, особенно для Украины, которая потрясена внутренними кризисами, балансирует на грани экономического коллапса и сталкивается с мрачной ситуацией на поле боя в Донбассе и некоторых районах юго-востока страны», — говорится в публикации.

Обозреватель считает, что если конфликт продлится до 2026 года, то мирное урегулирование будет достигнуто на менее выгодных условиях.