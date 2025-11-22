Сенатор получила сообщение о заложенной в её доме бомбе

Сенатор-демократ от штата Мичиган Элисса Слоткин получила сообщение о заложенной в её доме бомбе. Инцидент подтвердил представитель политика, опубликовав официальное заявление на её странице в социальной сети X.

«Полиция штата Мичиган прибыла в дом сенатора Слоткин по вызову из-за угрозы заложения бомбы. Сенатора не было дома в тот момент. Сотрудники полиции проверили здание и подтвердили отсутствие угрозы», — говорится в сообщении, опубликованном соцсети X Слоткин.

По сведениям телеканала NBC, данная угроза поступила вскоре после того, как Слоткин совместно с другими законодателями-демократами обнародовала видеообращение. В нём она призвала военных и офицеров разведки отказаться от исполнения незаконных, по её мнению, распоряжений администрации Дональда Трампа.

Накануне Трамп заявил, что призывы демократов к военным не подчиняться приказам раньше карались бы смертью, а сейчас грозят им просто «серьёзными проблемами». Именно поэтому американские СМИ связали сегодняшнее происшествие с личностью президента и восприняли случившееся, как угрозу.