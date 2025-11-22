Россия и США
22 ноября, 12:36

«Лучше только Миндич»: Медведев иронично оценил делегацию Украины на переговоры с США

Медведев иронично назвал назначение Ермака главой делегации Украины отличным выбором

Обложка © Life.ru

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев иронично отреагировал на назначение главы офиса главы киевского режима Андрея Ермака руководителем делегации на переговорах с США. Свою позицию он изложил в Telegram-канале.

В своём посте политик саркастически назвал данный выбор отличным. Он добавил, что лучше Ермака с этой ролью справился бы только замешанный в коррупционном скандале бизнесмен Тимур Миндич, которого считают соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. В отношении бывшего комика Медведев употребил резкое выражение, назвав его «Кровавым Киевским Клоуном».

«Кровавый Киевский Клоун (ККК) назначил Ермака главой своей делегации на переговорах с США и «другими международными партнёрами». Отличный выбор. Лучше него только Миндич», — написал Медведев.

Напомним, что Владимир Зеленский утвердил персональный состав украинской делегации для предстоящих переговоров по мирному урегулированию конфликта. Руководителем группы назначен глава офиса Андрей Ермак. В состав делегации также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов*.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

