«Лучше только Миндич»: Медведев иронично оценил делегацию Украины на переговоры с США

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев иронично отреагировал на назначение главы офиса главы киевского режима Андрея Ермака руководителем делегации на переговорах с США. Свою позицию он изложил в Telegram-канале.

В своём посте политик саркастически назвал данный выбор отличным. Он добавил, что лучше Ермака с этой ролью справился бы только замешанный в коррупционном скандале бизнесмен Тимур Миндич, которого считают соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. В отношении бывшего комика Медведев употребил резкое выражение, назвав его «Кровавым Киевским Клоуном».

«Кровавый Киевский Клоун (ККК) назначил Ермака главой своей делегации на переговорах с США и «другими международными партнёрами». Отличный выбор. Лучше него только Миндич», — написал Медведев.

Напомним, что Владимир Зеленский утвердил персональный состав украинской делегации для предстоящих переговоров по мирному урегулированию конфликта. Руководителем группы назначен глава офиса Андрей Ермак. В состав делегации также вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов*.

