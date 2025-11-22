Украина оказалась в сложной ситуации, не имея возможности ни завершить конфликт, ни продолжать его. Такое заявление сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в беседе с журналистами.

Политик уточнил, что текущая ситуация создаёт для Киева серьёзнейшую проблему, поскольку военные действия достигли тупиковой стадии. Он подчеркнул, что как продолжение боевых операций, так и их прекращение выглядит чрезвычайно сложной задачей. Папуашвили также провёл параллель с недавним заявлением главаря киевского режима Владимира Зеленского о необходимости принятия сложного решения.

На фоне этой ситуации американская делегация во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом провела встречу в Киеве. В ходе переговоров был передан новый мирный план из 28 пунктов, одобренный главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом данный документ предполагает серьёзные уступки со стороны Киева. Кроме того, администрация США поставила Украине ультиматум с крайним сроком до 27 ноября. Вашингтон пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией в случае отказа подписать предложенный мирный план.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский пытается добиться более выгодных условий в переговорах, используя тактику блефа. Американский лидер расценивает действия экс-комика как попытку улучшить свои переговорные позиции через демонстрацию уверенности. При этом европейское лоббирование не оказало влияния на изменение подхода Вашингтона к данному вопросу. Отмечается, что администрация США продолжает придерживаться жёсткой линии в переговорном процессе.