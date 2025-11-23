Россиянам рассказали, как вести себя в первый день, чтобы расположить коллектив

Рабочее пространство не ограничивается только выполнением непосредственных трудовых задач, но и предполагает постоянное взаимодействие с остальными сотрудниками. Зачастую, попав в незнакомую профессиональную среду, человек испытывает сильный стресс не столько от предстоящего погружения в текущие проекты, сколько из-за страха не влиться в коллектив, отмечает HR эксперт, карьерный консультант HRD Open Group Валерия Доманская. Во время общения с Life.ru специалист рассказала, как вести себя в первый день, чтобы расположить к себе новых коллег и стать полноценным участником неформального общения.

В первый день на работе лучше меньше говорить и больше слушать, чтобы вникнуть в текущий процесс. Даже если вы являетесь специалистом с большой буквы и имеете за плечами богатый опыт, не пытайтесь произвести впечатление на коллег бравыми рассказами о своих блестящих успехах, − если не хотите выглядеть в их глазах выскочкой и хвастуном. В первое время нужно оставаться больше наблюдателем, чтобы понять, как устроены отношения в коллективе. Валерия Доманская HRD Open Group, HR эксперт, карьерный консультант

1. Соблюдайте дисциплину и деловой стиль

Для создания позитивного имиджа необходимо следовать базовым нормам коллектива. Речь идёт о том, чтобы приходить на работу без задержек и придерживаться корпоративного стиля в одежде. Как пояснила Доманская, следование установленному порядку демонстрирует уважение к внутренним правилам организации и помогает зарекомендовать себя как пунктуального и ответственного сотрудника, что является фундаментом для конструктивных рабочих отношений.

2. Проявляйте внимательность и избегайте поспешных суждений

Обычно представление новичка коллективу осуществляет непосредственный руководитель. На этом этапе важно запомнить имена и основные обязанности будущих напарников. При недопонимании каких-либо моментов следует сразу обращаться к коллегам за разъяснениями. Если же знакомство не состоялось, нужно проявить инициативу, сохраняя деловой тон.

3. Избегайте личных откровений

Нередко в начале работы можно столкнуться с излишне любопытными расспросами от новых знакомых о личной жизни или причинах смены работодателя. В подобных случаях консультант призывает вежливо, но твердо обозначать свои границы, используя, к примеру, фразы «Я не готов обсуждать эту тему» или «Мне бы не хотелось вдаваться в детали».

«Ориентируйтесь на нейтральные темы о погоде, любимых фильмах, планах на выходные. Пройдёт немного времени, и вы сами поймёте, с кем из коллег может сложиться неформальное и дружеское общение, а с кем — не стоит выходить за рамки делового этикета», — продолжила Доманская.

Эксперт также подчеркнула важность искренности и естественного поведения. Не нужно чрезмерно стараться понравиться или изображать не свойственную себе общительность. Не менее вредна и излишняя услужливость, которая может привести к злоупотреблению с другой стороны. Вместо пространных рассказов о прошлых заслугах лучше проявить доброжелательность, задавать уместные вопросы и сосредоточиться на реальных результатах. Такой подход, по словам Доманской, поможет провести первый рабочий день продуктивно и с минимальным стрессом.