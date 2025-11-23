Петербургские медики спасли медведя Мишу с хроническим недугом
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Петербургские ветеринары провели успешное лечение молодого медведя из Волгоградской области. Миша страдал от хронического насморка на протяжении всей жизни (год и 9 месяцев). После безуспешных попыток местных специалистов помочь животному, хищника доставили в Северную столицу для комплексного обследования.
Медики провели компьютерную томографию, выявившую хронический ринит и отит, из-за чего потребовалась серия хирургических вмешательств. В итоге состояние медведя значительно улучшилось, он стало дышать свободнее и уже вернулось в родной регион. По мнению специалистов, при соблюдении необходимых реабилитационных мероприятий косолапый пациент сможет полностью восстановить здоровье, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
