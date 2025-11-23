Символ империи «плачет»: Почему замироточила предвещающая беду икона Николая II

В московском храме Девяти мучеников Кизических зафиксирован случай мироточения на иконе страстотерпца императора Николая II. Настоятель духовной обители, протоиерей Антоний Серов официально подтвердил случившееся, отметив, что образ находится в защитном киоте, что минимизирует возможность внешнего воздействия.

В православной традиции мироточение рассматривается как одно из проявлений Божьей благодати, хотя каждый такой случай проходит тщательную проверку церковными комиссиями. Как пояснил священник, подобные явления исторически нередко предшествовали крупным национальным испытаниям, что побуждает верующих к глубокому осмыслению происходящего.

Тем не менее ряд церковных авторитетов призывает избегать поспешных апокалиптических прогнозов, указывая, что главный смысл чудесных знамений — призвать человека к покаянию и духовному пробуждению. Вне зависимости от трактовок, духовенство единодушно призывает паству к усиленной молитве и участию в таинствах как к главному ответу на это явление.

«В этом единодушном призыве – главный ответ РПЦ на тревожное знамение: какими бы ни были грядущие события, духовная крепость человека остается его главным оружием и защитой», — сообщает РИА «ФедералПресс».

Напомним, ранее в России замироточила икона Николая II, которая, согласно поверьям, предвещает несчастья. Настоятель храма Девяти мучеников Кизических протоиерей Антоний Серов подтвердил появление мира на образе и заметил, что такие же знамения были перед войнами