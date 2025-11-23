Мерц: Великие державы не могут завершать войны над головами вовлечённых стран
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Конфликты не могут завершаться решениями великих держав, принятыми «над головами» вовлечённых стран. Об этом сообщил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Данное заявление было сделано им в контексте плана урегулирования конфликта на Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал n-tv.
«Войны не могут заканчиваться великими державами над головами вовлечённых стран», – подчеркнул Мерц.
По его словам, любое решение требует согласия Украины и Европы, поскольку исход конфликта будет иметь существенные последствия для безопасности всего континента.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее одобрил мирный план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине. Однако Франция, Германия и Великобритания совместно с украинской стороной начали вести работу над альтернативным проектом, в котором бы учитывались многие положительные аспекты для Киева. Позже Трамп обозначил следующий четверг, 27 ноября, в качестве предельного срока для согласования мирного плана по Украине.
