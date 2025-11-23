Мерц: Великие державы не могут завершать войны над головами вовлечённых стран

Конфликты не могут завершаться решениями великих держав, принятыми «над головами» вовлечённых стран. Об этом сообщил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц. Данное заявление было сделано им в контексте плана урегулирования конфликта на Украине, предложенного президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал n-tv.

«Войны не могут заканчиваться великими державами над головами вовлечённых стран», – подчеркнул Мерц.

По его словам, любое решение требует согласия Украины и Европы, поскольку исход конфликта будет иметь существенные последствия для безопасности всего континента.