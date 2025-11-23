Украина может быть причастна к диверсионной деятельности на территории европейских государств, чтобы спровоцировать их на прямое военное вмешательство в конфликт. Такое мнение в статье на платформе Substack высказал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен.

По его словам, проблема для премьер-министра Польши Дональда Туска и местных спецслужб заключается в том, что задержанные по подозрению в диверсиях лица оказались украинцами, а не россиянами. Брайен утверждает, что чтобы скрыть эту ошибку, Туск попытался без каких-либо доказательств заявить, что украинцы работали на Москву.

«Становится очевидным, что Украина пытается спровоцировать Европу на отправку войск на свою территорию», — приводится его вывод в публикации.

Эксперт также допустил, что Украина может стоять и за рядом предыдущих инцидентов с применением беспилотников, которые происходили в разных странах Европы. Таким образом, по версии Брайена, Киев проводит целенаправленную кампанию по дестабилизации обстановки для достижения своих стратегических целей.

Напомним, 16 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши объявила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Согласно заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска, первоначальная версия о взрыве как причине повреждений сменилась данными польского расследования. Следствие установило, что к диверсии причастны двое граждан Украины, которые впоследствии выехали на территорию Белоруссии. В связи с этим польская сторона направила официальный запрос о выдаче подозреваемых.